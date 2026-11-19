Nach einem Angriff mit einer abgebrochenen Glasflasche am Oberhauser Bahnhof in Augsburg sitzt ein 46-Jähriger in Untersuchungshaft. Ihm werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Am Dienstag (17. November 2026) gerieten der 46-Jährige und ein 43-Jähriger gegen 15:30 Uhr im Bereich des Oberhauser Bahnhofs an der Ulmer Straße in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 46-Jährige mit der abgebrochenen Glasflasche auf den 43-Jährigen losgegangen sein und ihn am Kopf verletzt haben. Der 43-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.

Der Tatverdächtige entfernte sich nach dem Angriff, wurde jedoch wenige Stunden später von einer Polizeistreife in der Nähe des Tatorts festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Mittwoch (18. November) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung und setzte ihn in Vollzug. Der 46-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 43-Jährige und der 46-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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