Eine 76-jährige Frau ist am Dienstagabend in Meitingen bei einer Explosion in einer Wohnung leicht verletzt worden.

Gegen 21.45 Uhr warfen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Gegenstand durch ein Fenster in das Wohnzimmer der Frau in der Parkstraße. Durch eine chemische Reaktion explodierte der Gegenstand.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen des Verdachts der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion mit Gesundheitsschädigung sowie wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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