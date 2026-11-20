Froschkönig, Rumpelstilzchen und weitere Figuren der Brüder Grimm werden 2026 in den Schaufenstern der Augsburger Innenstadt lebendig.

Die Augsburger Märchenstraße widmet sich in diesem Jahr den berühmten „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm. Liebevoll gestaltete Schaufenster führen Besucherinnen und Besucher durch eine Welt voller Fantasie, Abenteuer und Zauber.

Die Märchenstraße gibt es seit mehr als 15 Jahren. Zu sehen sind unter anderem der Froschkönig und das geheimnisvolle Rumpelstilzchen. Die Geschichten der Brüder Grimm begeistern seit mehr als 200 Jahren Menschen auf der ganzen Welt und sind inzwischen in mehr als 160 Sprachen übersetzt.

Für Kinder gibt es ein Rätselspiel zur Märchenstraße, bei dem attraktive Preise gewonnen werden können. Teilnahmekarten sind in der Tourist-Information am Rathausplatz, beim Modehaus Wöhrl und im „Himmlischen Postamt“ auf dem Rathausplatz erhältlich. Weitere Informationen gibt es über den QR-Code zur Märchenstraße.