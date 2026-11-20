Beim 2. Augsburger Warmsingen am 4. Dezember 2026 können Menschen jeden Alters im Kongress am Park gemeinsam winterliche und weihnachtliche Lieder singen. Freiwillige Spenden kommen dem Verein Dachskinder e. V. zugute.

Musikprogramm mit Augsburger Künstlern

Von 16 bis 18.30 Uhr stehen gemeinsames Singen und Auftritte auf dem Programm. Mit dabei sind HELIKÒN von ScheinEilig, Tamira, Hathi, La Sofa, Stadtbild, Ninef und Plaush. Melitta Hippke und Viola Zwetschke moderieren die Veranstaltung.

Eintritt frei, Tickets erforderlich

Der Einlass beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, für den Zugang werden jedoch kostenfreie Tickets benötigt. Diese sind online unter warmsingen.ticket.io erhältlich.

In der Pause gibt es Punsch und weihnachtliches Allerlei. Die Veranstaltung findet zugunsten des Vereins „Dachskinder e. V. – Gemeinsam stark für Kinder mit Behinderung in Schwaben“ statt. Spenden sind vor Ort möglich.