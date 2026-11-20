Das Staatstheater Augsburg bringt Andrea Petkovics autobiografisch geprägte Texte über Spitzensport, Leistungsdruck und die Suche nach einem Leben nach der Karriere auf die Bühne. Die Premiere von »Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht« beginnt am Mittwoch, 9. Dezember 2026, um 19.30 Uhr im Kühlergebäude des Gaswerks.

Ein Monolog über Sport und persönliche Krisen

Der Monolog erzählt von den Höhepunkten und Krisen im Leben der ehemaligen Weltklasse-Tennisspielerin. Im Mittelpunkt stehen die letzten Jahre vor ihrem Karriereende, der Alltag im internationalen Tennisgeschäft sowie Fragen nach Anerkennung, Selbstzweifeln, Einsamkeit und dem Einfluss von Familie und sozialem Umfeld.

Für die Augsburger Inszenierung haben Dramaturgin Sabeth Braun und Regisseurin Simone Kukral eine eigene Fassung nach Andrea Petkovics Buch entwickelt. Thematisiert werden auch Petkovics bosnisch-deutsche Sozialisation, der Umgang mit dem eigenen Körper und die Herausforderung, sich als Frau im Profisport zu behaupten. Elif Esmen aus dem Augsburger Schauspielensemble verkörpert die Figur der Sportlerin.

Videoprojektionen und Tennis-Ästhetik

Videoeinblendungen, Originaltöne und musikalische Zitate verbinden Rückblicke mit der Bühnenhandlung. Die Musik stammt von Lilijan Waworka. Für die Gestaltung sind Sabrina Heitzer (Bühne) und Laura Pairan (Kostüme) verantwortlich. Optisch treffen 80er-Jahre-Tennis-Chic und eine reduzierte Sportplatz-Ästhetik aufeinander.

Für Simone Kukral ist die Inszenierung ihr erstes eigenes Regieprojekt am Staatstheater Augsburg. Die seit 2024 als Regieassistentin am Haus tätige Regisseurin richtet den Blick nach eigener Aussage nicht nur auf die Kulissen des Spitzensports, sondern vor allem auf Petkovics persönliche Entwicklung und ihren Umgang mit mentalem Druck und körperlichen Herausforderungen.

Weitere Vorstellungen im Dezember

Weitere Vorstellungen sind zunächst am 17. und 19. Dezember im Kühlergebäude im Gaswerk geplant. Auch für 2027 sind Aufführungen vorgesehen.

»Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht« ist als Monolog nach dem Buch von Andrea Petkovic angelegt.