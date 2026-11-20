Dänemark hat am Freitag Russland die Verantwortung für ein Attentat auf einen US-amerikanisch-ukrainischen Staatsbürger auf dänischem Boden zugeschrieben. Das teilte die dänische Premierministerin Mette Frederiksen mit.

„Heute gaben der dänische Sicherheits- und Nachrichtendienst sowie die dänische Bundespolizei bekannt, dass sie ein Attentat auf dänischem Boden vereitelt haben, das nach Einschätzung der Behörden von den russischen Geheimdiensten initiiert worden war“, erklärte Frederiksen. Demnach sollten Personen, die mit der verbotenen Organisation Loyal to Familia (LTF) in Verbindung stehen, das Attentat ausführen.

Dies verdeutliche eindrucksvoll, in welch ernster Sicherheitslage sich Dänemark und Europa derzeit befänden, so die Regierungschefin. „Wir haben es mit einem unter Druck stehenden Russland zu tun, das aggressiver auftritt und eher bereit ist, Risiken einzugehen. Drohnen mit Sprengstoff in der Nähe kritischer Infrastrukturen, Sabotageakte und zerstörerische Cyberangriffe in ganz Europa. Die Methoden mögen variieren, doch das Gesamtbild ist eindeutig.“

Frederiksen erklärte, man lasse sich nicht einschüchtern. „Wir werden niemals nachgeben. Wir werden niemals von unseren Überzeugungen abweichen“, so die Ministerpräsidentin. „Im Gegenteil: Gemeinsam mit unseren Verbündeten werden wir unsere Unterstützung für die Ukraine verstärken. Wir werden die Sanktionen gegen Russland verschärfen, einschließlich eines Stopps aller nicht unbedingt notwendigen Visa für russische Staatsbürger, und diese Visa sollen nur im Ausstellungsland gültig sein.“

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sicherte Dänemark die Solidarität Deutschlands zu. „Wir stehen solidarisch an der Seite Dänemarks“, erklärte er. „Wir werden jeden Versuch Russlands unterbinden, Europa durch Attentate, Anschläge oder Sabotageakte einzuschüchtern. Unsere Unterstützung der Ukraine ist unerschütterlich.“