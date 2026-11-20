Nach zwei Sprengstoffexplosionen in Meitingen hat die Kriminalpolizei Augsburg drei Jugendliche als Tatverdächtige ermittelt und ihre Wohnanschriften durchsuchen lassen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg erließ das zuständige Amtsgericht entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei Augsburg und der zuständigen Polizeiinspektion Gersthofen vollzogen die Durchsuchungen am Freitag, 20. November 2026, und stellten dabei diverse Beweismittel sicher.

Bei den Explosionen war unter anderem eine 76-jährige Frau leicht verletzt worden. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Wegen ihres Alters macht die Polizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine weiteren Angaben zu ihnen.

Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel und die weiteren Ermittlungen dauern an.

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