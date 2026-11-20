In Bobingen sind am frühen Freitagmorgen zwei Einfamilienhäuser in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer brach am 20. November 2026 gegen 3 Uhr in der Straße „Am Moosacker“ aus. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Die Ursache des Feuers und die Höhe des Sachschadens sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen eines Brandfalls ohne Personenschaden. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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