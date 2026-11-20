In einer Tiefgarage an der Chemnitzer Straße in Augsburg-Pfersee sind elf Fahrzeuge beschädigt worden.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 19. November 2026, zwischen 18 und 18.45 Uhr. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter besprühten den Innenraum eines abgestellten Seat und beschädigten dessen Lack. Auch der Lack von zehn weiteren Fahrzeugen wurde beschädigt.

Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufen, der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln sowie Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. Hinweise nimmt die Polizei Augsburg-West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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