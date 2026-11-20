Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Donnerstag (19. November 2026) gegen 12.30 Uhr unbefugt Zugang zu einer Metzgerei in der Bäckergasse und durchsuchte deren Büro.

Eine Mitarbeiterin bemerkte den Täter. Daraufhin entfernte er sich.

Es entstand weder Sach- noch Beuteschaden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls aus einem Büro und Hausfriedensbruchs.

Hinweise nimmt die Polizei Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

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