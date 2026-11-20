Der SV Darmstadt 98 hat zum Auftakt des 12. Spieltags der 2. Bundesliga den 1. FC Heidenheim mit 3:1 geschlagen, während der 1. FC Magdeburg bei Arminia Bielefeld mit 2:1 gewonnen hat.

Bei Dauerregen am Böllenfalltor gerieten die Gastgeber früh in Rückstand. Nach einem Eckball wehrte Torhüter Brunst-Zöllner einen Schuss von Kaufmann zunächst ab. Budu Zivzivadze verwertete den Abpraller in der 5. Minute zur Führung für die Gäste.

Darmstadt fand danach immer besser ins Spiel. In der 22. Minute schloss Lars Kehl einen Angriff über Weißhaupt und Richter zum 1:1 ab. Fünf Minuten später köpfte Innenverteidiger Aleksandar Vukotic eine Ecke von Richter zum 2:1 ein (27.).

Nach dem Seitenwechsel vergab der Heidenheimer Christian Conteh in der 60. Minute aus kurzer Entfernung den möglichen Ausgleich. Kurz darauf entschied Kehl die Partie. Nach einem weiten Abschlag geriet ein Klärungsversuch von Siersleben genau vor seine Füße, und Kehl traf in der 62. Minute zum 3:1.

In Bielefeld hatte die Arminia anfangs mehr vom Spiel. Magdeburg nutzte seine wenigen Gelegenheiten jedoch konsequent. In der 12. Minute brachte Felipe Chávez die Gäste in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte legte Emmanuel Iyoha nach einem Zuspiel von Baris Atik das 2:0 nach (45.+1).

Die zweite Halbzeit wurde von einer Verletzung des Bielefelder Torhüters Jonas Kersken überschattet. Er prallte mit Mateusz Zukowski zusammen und musste benommen ausgewechselt werden, für ihn kam Leo Oppermann. Trainer Oliver Kirch brachte gleichzeitig drei frische Feldspieler. Einer davon, Henri Koudossou, verkürzte nur eine Minute nach seiner Einwechslung auf 1:2 (62.).