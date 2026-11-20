Bei den vorübergehenden Grenzkontrollen an den bayerischen Landgrenzen hat die Bundespolizei zwischen dem 8. Mai 2025 und dem 31. Oktober 2026 insgesamt 15.365 unerlaubte Einreisen festgestellt. In 10.465 Fällen kam es zu Zurückweisungen oder Zurückschiebungen. Davon entfielen 9.430 auf die Grenze zu Österreich und 1.035 auf die Grenze zu Tschechien.

Fast 4.000 Haftbefehle registriert

Unter den Zurückweisungen und Zurückschiebungen wurden 653 Fälle nach Paragraf 18 Absatz 2 des Asylgesetzes erfasst. Zudem verzeichnete die Bundespolizei 56 Feststellungen in der Kategorie vulnerable Gruppen, davon 55 an der Grenze zu Österreich und eine an der Grenze zu Tschechien. Hinzu kamen 560 Wiedereinreisesperren, 734 festgestellte Schleuser und 3.929 Haftbefehle.

Die Bundespolizei führt die vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen seit dem 16. September 2024 an allen landseitigen Schengenbinnengrenzen durch. Seitdem beziehen sie auch die Grenzen zu Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Dänemark ein. An den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz fanden die Kontrollen bereits zuvor statt.

Nach Darstellung der Bundespolizei dienen die Kontrollen dem Schutz der inneren Sicherheit und der Reduzierung irregulärer Sekundärmigration. Die veröffentlichten Zahlen stammen bis einschließlich September 2026 aus der polizeilichen Eingangsstatistik und können sich durch Nacherfassungen oder Qualitätssicherungsmaßnahmen noch geringfügig ändern. Für Oktober 2026 basiert die Statistik auf einem Sondermeldedienst.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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