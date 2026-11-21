In Lindau-Aeschach sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Schmuck im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag, 19. November 2026, gegen 8.30 Uhr und Samstag, 21. November 2026, um 11.15 Uhr. Betroffen war ein Einfamilienhaus in der Straße Im Wiesengrund.

Die bislang unbekannte Täterschaft hebelte eine Terrassentür auf und gelangte unbemerkt in das Gebäude. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten und Möbelstücke durchsucht. Außerdem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Lindau und der Kriminaldauerdienst Memmingen übernahmen die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeistation Lindau.

Zeugen, die im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 zu melden.

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