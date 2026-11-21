Am 10. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig auswärts gegen den 1. FC Union Berlin mit 5:1 gewonnen.

In der 18. Minute erzielte Antonio Nusa das Führungstor für die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter ins linke Eck. Zuvor hatte Unions Verteidiger Zeno van den Bosch seinen Gegenspieler Christoph Baumgartner im Strafraum am Fuß getroffen, woraufhin der Schiedsrichter Christian Dingert nach einer VAR-Überprüfung auf Strafstoß entschied.

Kurz vor der Halbzeitpause erzielte Michel Aebischer in der 41. Minute den Ausgleichstreffer für die Gastgeber. Unions Mittelfeldspieler Kastriot Imeri hatte einen Chipball in den gegnerischen Strafraum gespielt, den RB-Verteidiger David Raum anschließend per Kopf genau vor die Füße von Aebischer klärte. Letzterer knallte daraufhin das Leder völlig frei stehend per Direktabnahme aus etwa 15 Metern ins Tor.

In der 50. Minute erzielte Romulo den erneuten Führungstreffer für die Gäste. Nach einem Eckball wurde Nusas Schlenzer kurz vor der Linie noch von Unions Verteidiger Janik Haberer geklärt, doch Leipzigs Rechtsaußen Brajan Gruda legte den Ball anschließend ins Zentrum quer zu seinem Teamkollegen Romulo, dessen Direktabnahme von Unions Mittelfeldspieler Aebischer noch unhaltbar abgefälscht wurde.

In der 72. Minute baute Brajan Gruda die Führung für Leipzig weiter aus. Nach einem Doppelpass auf der halblinken Seite tankte sich der kurz zuvor eingewechselte RB-Stürmer Christopher Nkunku bis in den gegnerischen Strafraum durch, wo er für seinen Teamkollegen Gruda querlegte, der die Kugel aus etwa elf Metern einschob.

Kurz darauf baute Rocco Reitz in der 76. Minute die RB-Führung noch weiter aus. Leipzigs Verteidiger David Raum hatte das Leder aus der eigenen Hälfte elegant in den Lauf des durchstartenden Reitz gespielt, der anschließend Unions Torhüter Frederik Rönnow umkurvte und aus spitzem Winkel zum 4:1 vollendete.

In der 89. Minute traf Ridle Baku zum 5:1-Endstand für die Gäste. RB-Stürmer Tidiam Gomis hatte den Ball auf seinen Teamkollegen Baku durchgesteckt, der anschließend alleine auf Unions Keeper Rönnow zulaufen und dann aus etwa 14 Metern souverän einschieben konnte.

Durch den Sieg bleibt Leipzig auf dem 4. Tabellenplatz, während Union Berlin vorerst auf dem 16. Rang verharrt.

Die weiteren Ergebnisse: Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07 4:0, Eintracht Frankfurt – TSG 1899 Hoffenheim 1:0, Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 0:1, SV Elversberg – SC Freiburg 0:1.