Der ehemalige Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der mittlerweile Vorsitzender des Forschungsausschusses ist, beklagt den Rückstand des Landes in Sachen KI. „Zum ersten Mal wird eine neue Technologie von Deutschland nicht wesentlich mitgeprägt“, sagte Lauterbach dem „Spiegel“. Ihn bestürze das.

Der SPD-Politiker hatte in den vergangenen Monaten KI-Firmen und Labore in den USA und China besucht. „In den beiden führenden KI-Nationen sieht man uns als Zaungast und Kunden“, sagte er. Deutschland sei weit abgeschlagen und spiele „bei der künstlichen Intelligenz nirgendwo wirklich führend und entscheidend“ mit.

Deutschland und Europa sollten eigene ambitionierte KI-Modelle entwickeln. Dies sei noch möglich, erfordere aber weitaus höhere Investitionen, als die Bundesregierung sie bisher einplane: „Wenn darüber Einigkeit besteht, müssen wir diese Ambition aggressiv angehen, dann sind tatsächlich andere Summen notwendig“, so der frühere Gesundheitsminister.

Mit Blick etwa auf die Initiative von Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) zum Bau weiterer Datenzentren sagte Lauterbach, die Strategie sei richtig, aber nicht ehrgeizig genug. „Das würde uns bestenfalls zu einem kleinen Mitspieler am Rand des eigentlichen Geschehens machen“, so der SPD-Politiker weiter.

Er warnte deutsche Unternehmen davor, weiter auf die führenden US-amerikanischen KI-Anbieter zu setzen. Dadurch würden die deutschen Industrieunternehmen helfen, diese Modelle weiter zu trainieren und zu entwickeln. „Unser industrielles Know-how fließt ab, unsere Abhängigkeit würde weiterwachsen, und obendrein sind wir noch erpressbarer, als wir es ohnehin schon sind“, sagte Lauterbach dem „Spiegel“. Um es mit einem medizinischen Bild zu sagen: Man lege „eine Injektionsnadel, aus der unser wirtschaftlicher Lebenssaft abgesaugt wird.“