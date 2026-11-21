Der Modedesigner Wolfgang Joop eröffnet im Dezember sein erstes Hotel: Bei dem Hotel handelt es sich um das traditionsreiche Hotel Elysée in New York. Das Haus solle im „Sanssouci-Wunderkind-Look“ erscheinen, sagte Joop dem Nachrichtenmagazin „Focus“. Im Elysée steckten „hundert Jahre New Yorker Mythologie“.

Zudem sprach der Modedesigner auch über das Älterwerden: „Ich mag das Alter nicht, age sucks“, sagte er. Der Körper sorge „für eine Kränkung nach der anderen.“ Den 80. Geburtstag habe er wie den Besuch eines „höchst unsympathischen Bekannten“ empfunden, den er nicht eingeladen hätte, so Joop weiter. Vor dem Sterben graue es ihm: „Sterben ist scheiße, aber vielleicht ist der Tod eine große, freundliche Umarmung, wer weiß?“ Hauptsache, es gehe schnell.

Geweint habe er beim Tod von Karl Lagerfeld. „Als Karl starb, wusste ich: Wir haben verloren“, sagte Joop. Mit Lagerfeld sei „unser ganzes System in die Grube gegangen“.