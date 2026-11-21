Der frühere ProSieben-Moderator Thore Schölermann sieht in seinem Berufswechsel zum McDonald`s-Franchisenehmer keinen Statusverlust. „Der Schritt macht mich stolz, weil ich Verantwortung für meine Mitarbeiter und meine Familie übernehme“, sagte Schölermann dem „Spiegel“.

Als Moderator habe er „viel Applaus“ in seinem Leben bekommen, aber er brauche den nicht. „Ich habe mich nie nur über meinen Job definiert. Das macht es leichter, ihn zu wechseln“, so der ehemalige ProSieben-Moderator weiter.

Schölermann leitet seit 2026 drei McDonald`s-Restaurants in Aachen. Zuvor sei er parallel zu seiner Ausbildung bei McDonald`s noch beim Fernsehen gewesen, so der Unternehmer. „Ich bin manchmal im Smoking von der Bühne zum Flughafen gefahren, habe mich nach dem Flug umgezogen und Burger gebraten“, sagte Schölermann.

Der Abschied von der Bühne sei ihm gar nicht schwergefallen. „Meine Prioritäten haben sich geändert und die Halbwertzeit als Moderator ist auch begrenzt“, so der ehemalige Moderator. Früher oder später wäre er gezwungen gewesen, sich „untreu zu werden und Angebote anzunehmen“, hinter denen er nicht stehe. „In 20 Jahren will vielleicht keiner mehr meine blöden Sprüche hören, aber sicher noch Burger essen“, so Schölermann.

Viele hätten ihn „für verrückt gehalten, weil ich die Traumjobs im Fernsehen gekündigt habe“. Aber diese Jobs seien sehr fremdbestimmt gewesen. „Am Ende entscheidet der Sender, ob du Erfolg hast oder nicht. Du kannst der geilste Moderator der Welt sein, solange dir keiner eine Bühne gibt, bist du ein arbeitsloser Moderator“, sagte Schölermann dem „Spiegel“. Heute arbeite er nicht weniger, aber selbstbestimmter.