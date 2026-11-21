Die Europäische Union und Indonesien haben am Samstag ein umfassendes Wirtschafts- und Investitionsschutzabkommen unterzeichnet. Diese Vereinbarungen sollen einen „stabilen und vorhersehbaren Rahmen“ für Handel und Investitionen bieten und zu „sichereren und widerstandsfähigeren Lieferketten“ für Energie und Rohstoffe beitragen, teilte die EU-Kommission mit.

Prognosen zufolge könnten die EU-Exporte nach Indonesien in den nächsten 15 Jahren laut Kommission um fast 40 Prozent steigen, insbesondere in den Bereichen Maschinen, Kraftfahrzeuge und Metalle. Indonesische Exporte von Waren und Dienstleistungen in die EU könnten im gleichen Zeitraum um mehr als 14 Prozent zunehmen. Dies würde das Wirtschaftswachstum ankurbeln, wobei das BIP der EU um 16 Milliarden Euro und das Indonesiens um 27 Milliarden Euro höher ausfallen könnte als ohne das Abkommen, so die Hoffnungen in Brüssel.

Die Vereinbarungen sehen vor, Importzölle auf 98,5 Prozent der Zolltariflinien abzuschaffen und die Verfahren für EU-Warenexporte nach Indonesien zu vereinfachen. Zudem eröffnen sie neue Investitionsmöglichkeiten für die EU in strategischen Sektoren wie Elektrofahrzeuge, Elektronik und Pharmazie. Europäische Unternehmen könnten Dienstleistungen mit vollständigem Eigentum in Schlüsselbereichen wie Computer- und Telekommunikationsdiensten anbieten. Darüber hinaus schützen die Abkommen europäische Investitionen in Indonesien und umgekehrt vor „ungerechtfertigter Diskriminierung und Enteignung“.