Bei einer Verkehrskontrolle in den Landkreisen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen haben Einsatzkräfte 321 Fahrzeuge überprüft. Bei acht Fahrzeugführern waren die Drogenvortests positiv auf THC.

Die Kontrollaktion fand am Abend des 20. November 2026 unter Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd statt. Knapp 70 Beamtinnen und Beamte aus Dienststellen der Polizeipräsidien Oberbayern Süd, München und Schwaben Süd/West waren beteiligt. Vorausgegangen war eine Fortbildung.

Blutentnahmen nach positiven Vortests

Bei den acht Betroffenen stellten die Einsatzkräfte zunächst drogentypische Auffälligkeiten fest. Die anschließenden Drogenvortests verliefen in allen Fällen positiv auf THC. Daraufhin wurden Blutentnahmen angeordnet und durchgeführt. Nun erwarten die Betroffenen jeweils Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Bei einem erstmaligen Verstoß drohen laut Polizei ein Bußgeld von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Außerdem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde informiert. Besteht der Verdacht auf Fahruntüchtigkeit, kann ein Strafverfahren eingeleitet und der dauerhafte Entzug der Fahrerlaubnis geprüft werden.

Weitere Verstöße festgestellt

Bei einer weiteren Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest 2,6 Promille. Der Fahrer muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war ebenfalls alkoholisiert am Steuer. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze.

Zwei Fahrzeugführer waren ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs und sehen Strafverfahren entgegen. Eine weitere Person führte verbotswidrig eine sogenannte Anscheinswaffe mit und wurde angezeigt. Bei drei Fahrzeugen war wegen technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen; ihre Weiterfahrt wurde unterbunden.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurden 2025 insgesamt 943 Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen oder anderen berauschenden Mitteln festgestellt. Das waren 50 Fälle mehr als im Vorjahr. In 560 Fällen stand Cannabis im Zusammenhang mit der Feststellung.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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