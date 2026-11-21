Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht auf Samstag (21. November 2026) auf der Bundesstraße 17 bei Königsbrunn für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ein Auto kam bei widrigen Wetterbedingungen von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Gegen 0.45 Uhr wurde die Feuerwehr Königsbrunn zu dem Unfall auf der B17 in Fahrtrichtung Landsberg am Lech alarmiert. Nach Angaben der Einsatzkräfte verlor ein Autofahrer bei schwierigen Witterungsverhältnissen die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn liegen. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Auto beschädigt. Auf der Bundesstraße entstand ein größeres Trümmerfeld, das mithilfe einer Kehrmaschine beseitigt werden musste.

Starkregen, Graupel und Sturm erschweren Feuerwehreinsatz

Die Einsatzkräfte hatten während der Bergungs- und Aufräumarbeiten mit erheblichen Wetterproblemen zu kämpfen. Starkregen, Graupelschauer und stürmischer Wind erschwerten die Arbeiten an der Unfallstelle zusätzlich. Die B17 musste in Fahrtrichtung Landsberg für rund zwei Stunden teilweise gesperrt werden. Der Verkehr konnte in dieser Zeit nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren. Ob bei dem Unfall Menschen verletzt wurden, geht aus der Mitteilung der Feuerwehr Königsbrunn nicht hervor. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.

Quelle: Feuerwehr Königsbrunn