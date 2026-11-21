Die seit den Abendstunden vermisste 61-Jährige aus Hirschling ist nach Hause zurückgekehrt. Sie war leicht unterkühlt, aber wohlauf.

Die Polizei bittet darum, alle im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten dauerhaft aus Unterlagen und EDV-Anlagen zu löschen.

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