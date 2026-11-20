Die seit Mittwoch, 18. November 2026, vermisste 47-Jährige ist heute Nachmittag wohlauf an ihre Wohnanschrift zurückgekehrt.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin widerrufen.

Die Polizei bittet darum, alle übersandten Lichtbilder sowie datenschutzrechtlich relevante Personendaten aus Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen.

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