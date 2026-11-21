Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Hermann Gröhe, fordert die Bundesregierung auf, sich besser als bisher auf mögliche Angriffsszenarien vorzubereiten. „Wir brauchen vor allem eine Härtung des Gesundheitswesens“, sagte Gröhe den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). „Dazu zähle ich ausdrücklich die Blutspendedienste. Krankenhäuser müssen auch unter Konfliktbedingungen arbeitsfähig bleiben.“

Es geht darum, besonders wichtige Einrichtungen auf mögliche Angriffe vorzubereiten. „Ich fordere auch nicht 80 Millionen Schutzraumplätze. Aber wer einen Schutzraum baut, ist kein Kriegshetzer“, so Gröhe. Man müsse sich nüchtern fragen, welches Versorgungsnetz im Ernstfall gebraucht werde und wie man dieses Netz schützen könne.

Es dürfe keine Zeit vertrödelt werden, mahnte der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes. Die Bundesregierung sage, Deutschland solle 2030 umfassend verteidigungsbereit sein. Dann könne der Zivilschutz bis 2035 nicht Zuständigkeitsfragen klären. Man müsse Tempo machen.

Gröhe sicherte der Bundeswehr zu, dass man sich im Ernstfall auf das Rote Kreuz verlassen könne, forderte aber, besser in die derzeitigen Pläne einbezogen zu werden. So beruhe die eigene Kenntnis der Handlungsbedarfe im Operationsplan Deutschland weitgehend auf Presseberichten. „Wer mit uns rechnet, muss mit uns reden“, mahnte er.

Zugleich sagte der DRK-Präsident, dass es nicht nur um eine militärische Verteidigungsbereitschaft gehe. „Wir alle hoffen, dass Deutschland ein Krieg erspart bleibt. Aber der nächste Waldbrand kommt bestimmt, ebenso das nächste Hochwasser und die nächste Pandemie.“ Der Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz mit tagelang ausbleibender Stromversorgung im vergangenen Januar habe gezeigt, dass Deutschland schlecht auf Katastrophen vorbereitet sei.

Die Hilfsorganisationen bräuchten eine zeitgemäßere Ausstattung, mehr mobile Betreuungsmodule, um Bevölkerungsgruppen unterzubringen und zu versorgen, sowie eine stärkere Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft. Gröhe forderte, dass Deutschland pro Jahr rund 2,5 Milliarden Euro in den Bevölkerungsschutz investieren müsse – rund doppelt so viel wie bisher. „Jeder Konflikt zeigt: Es gibt keine Verteidigung ohne Zivilverteidigung, ohne Zivilschutz.“

Sich selbst hält Gröhe für ausreichend, aber nicht perfekt vorbereitet für den Ernstfall. Zwar habe er keinen Notfallrucksack, aber sowohl ausreichend Lebensmittel, Wasser und auch ein Kurbelradio im Haus. Was fehle, sei ein Gaskocher. Zehn Tage würde er sich dennoch selbst versorgen können, nimmt der Rotkreuz-Präsident an.