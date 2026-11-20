Angesichts deutlich gestiegener Ausgaben für die berufliche Weiterbildung von Arbeitslosen fordert die Union eine Überprüfung der Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit (BA).

„Wir müssen den Kosten entgegensteuern, indem wir alle bisherigen Instrumente auf den Prüfstand stellen“, sagte der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Marc Biadacz (CDU), der „Bild“ (Samstagausgabe). „Das ist in der Koalition von CDU, CSU und SPD verabredet. Zentrale Aufgabe der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter ist und bleibt die zügige Vermittlung in Arbeit.“

Hintergrund der Forderung ist der erhebliche Anstieg der Ausgaben für Weiterbildung von 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2023 auf rund 4,2 Milliarden Euro in diesem Jahr. Dieser Anstieg entspricht einem Plus von 113 Prozent. Die Ausgaben für Arbeitslose sind im selben Zeitraum um 36 Prozent gestiegen.