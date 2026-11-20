Ein 41-jähriger Weilheimer ist wegen eines Hakenkreuzes neben einer israelischen Flagge und der Beleidigung der Flagge rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 7000 Euro verurteilt worden.

Der Mann hatte auf seinem Profil in einem sozialen Netzwerk ein Hakenkreuz neben einer israelischen Flagge mit verunglimpfenden Worten gezeigt. In einem Kommentar beleidigte er zudem die israelische Flagge.

Wohnung im Juli 2026 durchsucht

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchte die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim im Juli 2026 die Wohnung des 41-Jährigen. Die Ermittlungen führte das zuständige Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II.

Nach Angaben der Polizei erfüllten die Handlungen die Tatbestände der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Volksverhetzung. Durch die Abwertung der israelischen Flagge sei zudem die israelische Bevölkerung als gesellschaftlich minderwertig dargestellt worden.

Das Amtsgericht Weilheim erließ gegen den Mann einen Strafbefehl über 7000 Euro. Die Entscheidung ist inzwischen rechtskräftig. Die Polizei betont, Hasskriminalität und Antisemitismus würden nicht toleriert. Das Internet sei kein rechtsfreier Raum und biete keine Anonymität für entsprechende Straftaten.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberbayern Süd