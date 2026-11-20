Nach einem Telefonbetrug an einer 79-Jährigen hat die Polizei zwei Tatverdächtige in Hinterschmiding festgenommen. In ihrem Fahrzeug fanden die Beamten Schmuck und Bargeld aus der Tat.

Die Fahnder der Grenzpolizeigruppe Freyung kontrollierten am Mittwoch, 18. November 2026, gegen 21:10 Uhr ein Fahrzeug auf dem Weg zu einem Grenzübergang. Am Steuer saß ein 28-jähriger polnischer Staatsangehöriger, sein 26-jähriger Landsmann war Beifahrer. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten zunächst eine geringe Menge Metamphetamin. Im Fußraum lagen außerdem mehrere Plastiktüten mit Goldschmuck sowie eine größere Bargeldsumme. Einen Eigentums- oder Herkunftsnachweis konnten die Männer nicht vorlegen.

Seniorin durch falsche Kautionsforderung getäuscht

Die weiteren Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen Telefonbetrug, der sich am selben Tag im Raum Pullach im Isartal im Landkreis München ereignet hatte. Ein bislang unbekannter Anrufer hatte sich gegenüber einer 79-jährigen Frau als Polizeibeamter ausgegeben und behauptet, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Für eine angebliche Kaution übergab die Seniorin Schmuck im mittleren fünfstelligen Eurobereich sowie Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau bestätigte, dass die im Fahrzeug gefundenen Wertgegenstände aus diesem Betrug stammen. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und am Folgetag dem Amtsgericht Passau vorgeführt. Die von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt; beide Tatverdächtigen befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs führt ein Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion München.

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