Der Leipziger Oberbürgermeister und Präsident des Deutschen Städtetags, Burkhard Jung (SPD), fordert mehr Rückhalt für Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

Alle müssten dafür Sorge tragen, dass Mitarbeiter grundsätzlich vor einem respektlosen und empörenden Verhalten geschützt würden, sagte Jung den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). Es müsse gesellschaftlich darüber gesprochen werden, wo Grenzen verletzt werden und was Respekt und Würde eines Menschen bedeuten. Das sei nicht allein eine Aufgabe des Gesetzgebers, sondern eine Verantwortung aller.

Hintergrund der Auseinandersetzung waren die Brandschutzauflagen für ein Konzert von Tokio Hotel in einer Leipziger Veranstaltungsstätte. Auf Videoaufnahmen des Konzerts ist zu sehen, wie Bill Kaulitz einen Sachbearbeiter des Leipziger Ordnungsamtes vor Tausenden Konzertbesuchern für die Entscheidung, dass Tokio Hotel einen Teil ihrer üblichen Pyrotechnik nicht einsetzen durften, verantwortlich machte und ihn ausbuhen ließ.

Jung hatte den Vorfall beim Konzert der Band in Leipzig scharf kritisiert. Er sei wirklich sehr empört gewesen, sagte er. Das sei eine Grenzverletzung, die indiskutabel und inakzeptabel sei. Er habe deshalb sofort angeordnet, Kontakt mit dem Management aufzunehmen und dort deutlich gegen ein solches Verhalten zu protestieren. Zudem werde er dem betroffenen Mitarbeiter zur Seite stehen, sollte dieser eine Zivilklage gegen das Vorgehen führen. Ob der Mitarbeiter tatsächlich rechtliche Schritte einleiten werde, sei allerdings noch offen.

Jung erklärte, dass Kritik an den Brandschutzauflagen durchaus legitim sei. Hätte Tokio Hotel sich beschwert, dass sie sich durch die Brandschutzauflagen gegängelt fühlten, könnte er gut damit umgehen, sagte er. Das könne man diskutieren. Er kritisierte dagegen das „An-den-Pranger-Stellen“ und das „mittelalterliche Vorführen eines Menschen, der dann auch in seinem privaten Umfeld angezählt werde und Nachteile habe“. Das sei so unwürdig, dass er wirklich empört sei.

Sorgen, dass solche Angriffe Beschäftigte im öffentlichen Dienst grundsätzlich einschüchtern könnten, sieht Jung derzeit nicht. Man müsse zwischen öffentlichem Amt und öffentlichem Dienst unterscheiden. Als Amtsträger sei man ja einiges gewöhnt. Für die Beschäftigten habe die Verwaltung jedoch eine Fürsorgepflicht. Umso wichtiger sei, dass man Stellung beziehe und klar zeige, dass man seine Mitarbeiter schütze, sagte Jung.