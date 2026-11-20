Eine 73-jährige Frau ist in Regensburg Opfer eines sogenannten Russischen Callcenterbetrugs geworden. Eine unbekannte Anruferin gab sich als Kriminalpolizistin aus und täuschte einen Verkehrsunfall der Enkelin vor. Die Seniorin übergab daraufhin einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich an einen unbekannten Abholer.

Der Anruf ging am Donnerstag, 19. November 2026, zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Festnetz der Frau ein. Die Anruferin erklärte, die Enkelin habe einen Verkehrsunfall verursacht. Um weitere Konsequenzen abzuwenden, seien mehrere zehntausend Euro erforderlich.

Im weiteren Verlauf übergab die Seniorin das Geld an ihrer Haustür im Regensburger Stadtteil Galgenberg. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem Fall handelt es sich um eine Betrugsmasche aus dem Phänomenbereich des sogenannten Russischen Callcenterbetrugs. Dabei werden gezielt Personen osteuropäischer Herkunft telefonisch kontaktiert. Die Gespräche werden in russischer Sprache geführt. Häufig geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus und fordern unter dem Vorwand eines Verkehrsunfalls hohe Geldbeträge.

Der unbekannte Abholer wird als etwa 40 Jahre alt und 175 bis 180 Zentimeter groß beschrieben. Er sprach akzentfreies Russisch, hatte einen Bart und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild mit dunklem Teint. Zum Zeitpunkt der Übergabe trug er ein schwarzes Cap, eine beige Jacke mit Aufdruck, einen schwarzen Hoodie, eine Bauchtasche und eine schwarze Cargohose.

Wer am 19. November zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr im Bereich der Humboldtstraße im Stadtteil Galgenberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.

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