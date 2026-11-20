Im Landkreis Rottal-Inn ermittelt die Kriminalpolizei Passau seit Anfang 2026 wegen des Verdachts der Untreue gegen einen 49-jährigen Mann. Dabei wurden unter anderem zwei Oldtimer und weitere Vermögenswerte gesichert.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Passau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut. Der deutsche Tatverdächtige soll über mehrere Jahre das Vertrauen einer inzwischen 80-jährigen Frau gewonnen und ihre persönliche Situation zu seinem Vorteil ausgenutzt haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll er sich unter anderem Antiquitäten und Schmuck aus dem Eigentum und Besitz der Frau angeeignet und zu seinem finanziellen Vorteil genutzt haben. Zudem soll er mit ihrem Einverständnis eine Sammlung hochwertiger Oldtimer im mittleren sechsstelligen Eurobereich veräußert, den Erlös jedoch für sich behalten haben. Auch eine Immobilie in Sizilien soll auf ihn überschrieben worden sein. Insgesamt soll der Tatverdächtige Vermögenswerte in Höhe eines hohen sechsstelligen Eurobetrags in sein eigenes Vermögen überführt haben.

Durchsuchung im Raum Dingolfing-Landau

Am 14. September 2026 erließ das Amtsgericht Landshut auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Vermögensarrest sowie einen Durchsuchungsbeschluss für Wohn- und Geschäftsräume im Raum Dingolfing-Landau. Die Beschlüsse vollzog die Kriminalpolizei Passau mit Unterstützung des Kommissariats Vermögensabschöpfung der Kriminalpolizei Niederbayern.

Bei der Durchsuchung wurden zwei Oldtimer im Gesamtwert eines hohen fünfstelligen Eurobetrags aufgefunden und zur Vermögenssicherung gepfändet. Außerdem sicherten die Ermittler weitere Vermögensgegenstände der 80-Jährigen, darunter zentral- und südamerikanische Figuren. Unter den gesicherten Vermögenswerten befindet sich laut Polizei auch ein Ford Mustang.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut.

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