Bei verstärkten E-Scooter-Kontrollen in Mindelheim hat die Polizei 25 Verkehrsverstöße geahndet. Drei Fahrzeuge waren nicht ordnungsgemäß versichert, ein Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

41 E-Scooter bei Schwerpunktkontrolle überprüft

Seit Mitte Oktober kontrolliert die Polizeiinspektion Mindelheim im Streifendienst verstärkt E-Scooter und ihre Fahrer. Bei über 50 Kontrollen wurden 25 Verstöße im Verwarnungsbereich geahndet. Darunter waren drei Fahrzeuge ohne ordnungsgemäßen Versicherungsschutz. Auch im Umfeld von Schulen gab es zweistellige Beanstandungen.

Am vergangenen Donnerstagnachmittag überprüften die Beamten bei einer gezielten Schwerpunktkontrolle trotz schlechter Witterung 41 E-Scooter samt Fahrerinnen und Fahrern. Unterstützt wurden sie von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei sowie von Spezialisten für Fahrzeugtuning der Autobahnpolizei Memmingen. Sechs Personen wurden beanstandet. Ein E-Scooter wurde sichergestellt und aus dem Verkehr gezogen, weil weder der Fahrer noch der Halter einen Nachweis über eine bestehende Haftpflichtversicherung vorlegen konnten.

Verstöße gegen Betriebserlaubnis im Fokus

Nach Angaben der Polizei treten besonders häufig Verstöße gegen die Betriebserlaubnis auf. Dazu zählen das Fahren mit zwei Personen auf einem E-Scooter und fehlende Beleuchtung.

Die Polizeiinspektion Mindelheim setzt neben den Kontrollen auch auf Aufklärung. Polizeibeamte bieten weiterführenden Schulen Vorträge an, in denen sie über Gefahren im Straßenverkehr, regelkonformes Verhalten und die Außenwirkung des eigenen Fahrstils informieren.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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