Die US-Börsen haben am Freitag kräftig nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.147 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.910 Punkten 3,7 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.028 Punkten 5,6 Prozent im Minus.

Anleger zweifeln zunehmend daran, ob die enormen Investitionen in Rechenzentren für sogenannte „Künstliche Intelligenz“ langfristig ausreichend hohe Gewinne erwirtschaften. Entsprechend hoch ist derzeit der Verkaufsdruck auf Halbleiteraktien. Hinzu kam am Freitag, dass US-Präsident Donald Trump ankündigte, dass die USA es Unternehmen nicht gestatten werden, Rechenzentren in anderen Ländern zu errichten. Denjenigen, die dies dennoch täten, werde man enorme Steuern und Strafen auferlegen. Die Aktie des Chipdesigners Nvidia ließ am Freitag fast 14 Prozent nach. Zu den möglichen Belastungsfaktoren zählten möglicherweise auch Berichte über mutmaßliche Untersuchungen der US-Börsenaufsicht gegen Nvidia.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,0965 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9120 Euro zu haben.

Der Ölpreis legte zu: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 92,79 US-Dollar, das waren 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 3.522 US-Dollar gezahlt (-2,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 103,27 Euro pro Gramm.

Mehr zum Thema: US-Börsen lassen deutlich nach – Goldpreis sinkt