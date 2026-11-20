Bei mehreren Versammlungen im Zusammenhang mit bundesweiten Schülerprotesten hat die Polizei München am 20. November 2026 zwei Straftaten registriert. Zudem kam es zu Pyrotechnik und zeitweisen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Bis zu 800 Menschen bei Aufzügen

Die erste sich fortbewegende Versammlung begann um 9 Uhr am Giesinger Bahnhofsplatz und führte unter anderem über die Reichenbachbrücke zum Gärtnerplatz. Dort endete sie um 14.15 Uhr. In der Spitze nahmen etwa 300 Menschen teil. Die Polizei registrierte einzelne Beleidigungen und vereinzelt abgebrannte Pyrotechnik. Insgesamt verlief der Aufzug störungsfrei.

Von 14.30 Uhr bis etwa 15.30 Uhr fand am Gärtnerplatz eine stationäre Versammlung mit bis zu 50 Teilnehmern statt. Sie verlief ohne nennenswerte Störungen. Gegen 17 Uhr startete am Königsplatz ein weiterer Aufzug unter dem Thema „GenZ Regelt“. Die Strecke führte unter anderem über die Sonnenstraße zum Gärtnerplatz, wo die Versammlung gegen 19.30 Uhr beendet wurde. In der Spitze beteiligten sich etwa 800 Personen.

Polizei meldet Volksverhetzung und Nötigung

Bei der Abendversammlung kam es nach Angaben der Polizei zu zwei Straftaten: jeweils zu einem Fall von Volksverhetzung und Nötigung. Außerdem stellten die Einsatzkräfte weitere Störungen fest, insbesondere durch das Abbrennen von Pyrotechnik. Verletzt wurde dabei niemand.

Weitere kleinere, angemeldete Versammlungen verliefen ohne nennenswerte Vorkommnisse. Die sich fortbewegenden Aufzüge führten zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Münchner Innenstadt.

Rund 300 Einsatzkräfte vor Ort

Die Polizei betreute das Versammlungsgeschehen mit rund 300 Einsatzkräften. Wegen der Bundesligabegegnung in der Allianz Arena und der Eröffnung des Christkindlmarkts in der Münchner Innenstadt waren zusätzlich weitere Polizeikräfte bis spät in die Nacht im Stadtgebiet eingesetzt.

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