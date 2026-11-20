Eine 86-Jährige ist nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Höhenkirchen-Siegertsbrunn gestorben. Die Münchner Polizei berichtet außerdem über einen schwer verletzten Motorradfahrer, einen Schockanruf sowie Festnahmen nach Schmierschriften und einem Einbruch.

Fußgängerin nach Unfall verstorben

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 10. November 2026, gegen 16:55 Uhr auf der Rosenheimer Straße in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Die 86-Jährige aus dem Landkreis München überquerte die Fahrbahn, als sie mit dem Smart einer 22-Jährigen zusammenstieß. Die Seniorin wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht und starb dort am Mittwoch, 18. November.

Die Münchner Verkehrspolizei nahm den Unfall auf und führt die weiteren Ermittlungen. Gegen die 22-jährige Pkw-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Schwer verletzter Motorradfahrer in Ottobrunn

In Ottobrunn kollidierten am Donnerstag, 19. November, gegen 15:55 Uhr ein Leichtkraftrad und ein Kleintransporter. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Renault aus einer Parkbucht in der Mozartstraße auf die Fahrbahn und stieß dabei mit dem Honda eines 17-Jährigen zusammen, der in Richtung Putzbrunner Straße unterwegs war.

Der Jugendliche stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Transporterfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Festnahmen nach Schmierschriften und Einbruch

Nach mehreren Schmierschriften mit dem Schriftzug „Holokavst“ haben zwei Zeugen am Montag, 16. November, gegen 21:00 Uhr in der Lindwurmstraße einen 40-jährigen Tatverdächtigen verfolgt und die Polizei verständigt. Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Er besitzt die slowenische Staatsangehörigkeit und wohnt im Landkreis Aichach-Friedberg. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Bislang sind 15 gleichgelagerte Fälle in der Altstadt, der Isarvorstadt und in Sendling bekannt. Ob der 40-Jährige dafür verantwortlich ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Schmierschriften entstand erheblicher Sachschaden; dessen Höhe wird noch ermittelt.

In Trudering nahm die Polizei am Freitag, 20. November, gegen 1:10 Uhr zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch in eine Bäckerei vorläufig fest. Ein Zeuge hatte eine Person im Geschäft und eine weitere davor bemerkt. Bei einem 18-Jährigen wurde mögliches Einbruchswerkzeug sichergestellt. Der Mann wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht; über die weitere Haftfrage soll ein Richter entscheiden. Eine 16-Jährige wurde nach der polizeilichen Sachbearbeitung einer Erziehungsberechtigten übergeben. An drei weiteren Gewerbeobjekten stellte die Polizei Einbruchsversuche fest. Ob die beiden Tatverdächtigen dafür verantwortlich sind, wird ermittelt.

Seniorin bei Schockanruf um Geld gebracht

Eine über 80-jährige Münchnerin übergab am Donnerstag, 19. November, in Hadern mehr als zehntausend Euro an einen unbekannten Abholer. Zuvor hatte eine Anruferin sich als Ärztin ausgegeben und behauptet, eine Angehörige müsse wegen einer schweren Erkrankung eine Chemotherapie erhalten. Die Kosten würden mehr als einhunderttausend Euro betragen.

Die Seniorin bemerkte den Betrug erst im Gespräch mit einem Angehörigen und verständigte die Polizei. Der Abholer wird als 175 bis 180 Zentimeter großer Mann mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er trug eine Kappe und dunkle Kleidung. Hinweise nimmt das Kommissariat 61 unter der Telefonnummer 089 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei rät, bei solchen Anrufen nicht unter Druck zu handeln, aufzulegen und die angeblich erkrankte Person direkt zu kontaktieren. Krankenhäuser, Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte verlangen keine Barzahlungen und schicken keine Boten zur Geldabholung. Geld und Wertsachen sollten niemals an Unbekannte übergeben werden; im Zweifel ist die Notrufnummer 110 zu wählen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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