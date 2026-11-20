Nach einem Sporttraining in einer Nürnberger Turnhalle klagten rund 25 Kinder und Jugendliche über Atemwegsreizungen und Halskratzen. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte Pfefferspray versprüht haben.

Der Einsatz ereignete sich am Freitagabend (20. November 2026) gegen 19 Uhr in der Turnhalle einer Schule an der Löbleinstraße im Nürnberger Nordosten. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus, nachdem mehrere fünf bis 14 Jahre alte Kinder und Jugendliche Beschwerden gemeldet hatten.

Nach einer ersten medizinischen Überprüfung musste keine der betroffenen Personen weiter behandelt werden. Die Kinder und Jugendlichen wurden anschließend von ihren Eltern nach Hause gebracht.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Tatverdächtige sind bislang nicht bekannt.

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