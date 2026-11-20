Die Augsburger Panther haben nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge eindrucksvoll zurück in die Erfolgsspur gefunden. Gegen den überraschenden Tabellenführer aus Nürnberg lieferten sich beide Mannschaften am Freitagabend im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion ein packendes Derby mit zahlreichen Toren, intensiven Zweikämpfen und einem dramatischen Ende. Am Ende durfte der AEV über den Zusatzpunkt jubeln.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie empfingen die Augsburger Panther am Freitagabend den überraschenden Tabellenführer Nürnberg im ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion. Gegen die Franken wollte die Mannschaft von Trainer Bill Stewart zurück in die Erfolgsspur und verlieh diesem Ziel früh Nachdruck. Bereits in der ersten Spielminute ging der AEV durch Blank in Führung. Die persönliche Erfolgsserie des Nationalspielers mit mindestens einer Torbeteiligung pro Spiel hält damit bereits seit 14 Partien. Er löste dadurch Mark Murphy ab, der einst auf 13 erfolgreiche Spiele in Folge gekommen war.

Auch in der Folge versteckten sich die Hausherren nicht. Selbst den ersten Faustkampf des Abends entschied der junge Krauß gegen Jones für Rot-Grün-Weiß. Weil Augsburg allerdings die eine oder andere gute Gelegenheit liegen ließ, ging es mit einem Remis zurück in die Kabine. Karrer hatte für die Gäste von der Noris ausgeglichen.

Offener Schlagabtausch im Mittelabschnitt

Auch nach dem ersten Seitenwechsel war kaum ein Unterschied zwischen dem Tabellenzwölften aus Schwaben und dem Spitzenreiter auszumachen. Toporowski konnte eine freie Scheibe zum 2:1 für den AEV über die Linie schieben. Noch in derselben Minute nutzte Dufour eine Unaufmerksamkeit nach einem Bully im Augsburger Drittel zum erneuten Ausgleich.

Die 6.179 Zuschauer bekamen für ihr Eintrittsgeld an diesem Abend einiges geboten. Zahlreiche Torabschlüsse und intensive körperliche Einsätze der Akteure auf dem Eis unterhielten das Publikum bestens. Weil sowohl Krauß im Powerplay für den AEV als auch kurz vor der zweiten Sirene erneut Dufour für die Ice Tigers trafen, wurde die Spannung beim Stand von 3:3 bis tief in den Schlussabschnitt getragen.

Dramatisches Finale mit glücklichem Ende für den AEV

Beinahe hätten die Fuggerstädter die Partie kurz vor dem Ende noch selbst vergeigt. Wegen Spielens mit zu vielen Spielern kassierten sie eine Strafe, in deren Verlauf der EHC erstmals in Führung gehen konnte. Vorbei war dieses Derby damit allerdings noch lange nicht. Die Panther hatten in Person von Tim Wohlgemuth noch eine Antwort parat.

Beide Teams hatten sich das Unentschieden an diesem Abend verdient. Der Zusatzpunkt blieb schließlich mit etwas Glück im Curt-Frenzel-Stadion. Die Panther konnten das Penaltyschießen für sich entscheiden, in das sie allerdings nur mit Glück gekommen waren. Die Gäste hatten eine Sekunde nach der Schlusssirene in der Verlängerung getroffen. Am Ende feierte aber dann doch der AEV.

Für die Panther geht es am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in Schwenningen weiter.