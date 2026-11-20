Ein angeblicher Vorfall auf dem Schulweg in Röthenbach an der Pegnitz hat sich nach intensiven Ermittlungen der Polizei nicht wie geschildert ereignet.

Zwei Kinder hatten am Donnerstagmorgen (19.11.2026) ihrem Lehrpersonal in einer Schule in Röthenbach an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) mitgeteilt, in der Kleingartenstraße von einer unbekannten Frau angesprochen worden zu sein. Die Frau habe versucht, sie in ein Fahrzeug zu ziehen. Nach Angaben der Kinder sollte es sich in beiden Fällen um dieselbe Frau gehandelt haben.

Die Mitteilungen lösten erhebliche Aufmerksamkeit aus und wurden auch in sozialen Medien vielfach verbreitet. Die Polizeiinspektion Lauf stellte bei ihren Ermittlungen jedoch fest, dass sich der geschilderte Vorfall nicht wie angegeben ereignet hat.

Polizei warnt vor eigenen Fahndungsaufrufen

Das Polizeipräsidium Mittelfranken bittet darum, auf eigene Suchaufrufe, selbst erstellte Fahndungsplakate und WhatsApp-Gruppen mit unspezifischen oder ungeprüften Informationen zu verzichten. Unbestätigte Angaben oder selbst erstellte Personenbeschreibungen können Unbeteiligte unter Verdacht bringen, Ängste schüren und die polizeiliche Ermittlungsarbeit erschweren. Fahndungsmaßnahmen und die Veröffentlichung von Personenbeschreibungen obliegen ausschließlich der Polizei.

Eltern sollten ihre Kinder altersgerecht über mögliche Gefahren im Umgang mit Fremden informieren, ohne ihnen Angst zu machen. Sie sollten ihre Kinder ernst nehmen, ihnen in Ruhe zuhören und sie in eigenen Worten erzählen lassen. Suggestive Fragen oder vorgegebene Abläufe sollten vermieden werden. Bei dem Verdacht auf eine Straftat oder einer konkreten Gefährdung soll umgehend die Polizei verständigt werden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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