Bei einer Demonstration der Gen-Z-Proteste in Nürnberg hat die Polizei am Freitag mehrfach eingegriffen. Während des Aufzugs kam es laut Polizei unter anderem zu Pyrotechnik und mutmaßlich gezielten Würfen auf Einsatzkräfte.

Zwei Versammlungen am Kornmarkt

Am Freitag (20. November 2026) kamen zur ersten Versammlung unter dem Titel „Schulstreik gegen Wehrpflicht“ ab 13:00 Uhr bis zu 100 Menschen am Kornmarkt zusammen. Der anschließende Aufzug führte zwischen 13:20 Uhr und 14:10 Uhr durch die Südstadt zurück zum Kornmarkt und verlief ohne Störungen.

Ab 16:30 Uhr versammelten sich dort bis zu 800 Personen zur zweiten Versammlung mit dem Titel „GenZ regelt das – Kaputte Schulen, Wehrpflicht, Sozialkürzungen – MERZ MUSS WEG!“. Nach einer Auftaktkundgebung zog die Versammlung ab 17:05 Uhr durch die Südstadt.

Polizei hält Aufzug mehrfach an

Während des Aufzugs wurde an verschiedenen Stellen wiederholt Pyrotechnik abgebrannt, darunter Rauchtöpfe und Böller. Zudem kam es laut Polizei zu mutmaßlich gezielten Würfen auf Einsatzkräfte, unter anderem mit Böllern und Flaschen. Die Beamten hielten den Aufzug deshalb mehrfach vorübergehend an und forderten die Teilnehmer auf, den Bewurf zu unterlassen.

Gegen 18:40 Uhr erreichte die Versammlung wieder den Kornmarkt. Nach einer kurzen Abschlusskundgebung beendete die Versammlungsleitung die Demonstration kurz vor 19:00 Uhr. Im Anschluss stellten Einsatzkräfte bei mehreren Personen die Identität fest. Ob strafbare Handlungen vorliegen, wird geprüft; gegebenenfalls werden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Einsatz waren unter der Leitung des Polizeipräsidiums Mittelfranken Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Nürnberger Kriminal- und Verkehrspolizei sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

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