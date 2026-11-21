Die Autorin Caroline Wahl hält nichts von Botox-Eingriffen. In einem Essay für das FAZ-Magazin, das der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ beiliegt, schreibt sie über ihre eigenen Erfahrungen mit dem Nervengift gegen Falten.

„Schon als gespritzt wurde, spürte ich, dass das eine Fehlentscheidung gewesen war. Ich hatte Spritzen noch nie gemocht, und dieses Gefühl, wie sich die Nadel durch meine Haut bohrte, war grundfalsch. Ich ballte meine Hände zur Faust, während die Ärztin das Gift in meine Stirn drückte.“ Anstatt sich schöner zu fühlen, sei der Eingriff nach dem Empfinden der 31 Jahre alten Autorin schiefgegangen. Das eine Auge sei kleiner gewesen als das andere. Das kleinere Auge habe sie in eine tiefe Krise gestürzt. Sie habe sich für diese Botoxpanne geschämt, schreibt Wahl, die in diesem Jahr mit „1.999 Meter über dem Meer“ ihren vierten Roman herausgebracht hat.

Der Text für das FAZ-Magazin sei ein Versuch, sich von dem Beautywahn zu distanzieren. Alle redeten über Beautyeingriffe und Schönheitsideale, über ihre Skincare-Routine, ihre Meinung zu Ozempic und Longevity. Caroline Wahl plädiert auch für eine andere Sicht auf Falten. „Leute, vor allem junge Leute, lasst das mit dem Botox und dem ganzen anderen Mist. Schaut euch einmal eure Liebsten an, wenn sie lächeln oder lachen, wie schön diese feinen, strahlenförmigen Fältchen um die Augen sind, die sich am meisten eben zeigen, wenn man lacht. Meine Mama hat ganz viele, ich habe für meine 31 Jahre auch schon verhältnismäßig viele, sagte die Ärztin, und es ist doch schön, dass ich so viel zu lachen habe, obwohl ich auch manchmal wütend und traurig bin.“