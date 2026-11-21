In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 27.446 Zwangsräumungen durchgeführt – im Schnitt also mehr als 75 am Tag. Das geht aus Antworten des Bundesjustizministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, über die die „Rheinische Post“ berichtet. Das Ministerium beruft sich auf Daten des Bundesamtes für Justiz. Der Großteil der Räumungen betraf demnach Wohnraum.

Statistisch betrachtet sind die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr, als deutlich mehr als 30.000 Zwangsräumungen durchgeführt wurden, gesunken. Ein Sprecher des Justizministeriums wies allerdings darauf hin, dass sich die Erfassung der Fallzahlen im vergangenen Jahr verändert habe. „Vor diesem Hintergrund sind die Daten des Berichtsjahrs 2025 mit den Daten der Vorjahre nicht bzw. nur sehr eingeschränkt vergleichbar“, sagte der Sprecher der Redaktion.

Die meisten vollstreckten Zwangsräumungen – mehr als 6.000 – gab es im vergangenen Jahr im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. In Bayern wurden mehr als 3.400 Räumungen durchgeführt. In Berlin gab es knapp 2.300 Räumungen. Wesentlich höher als die Zahl der Vollstreckungen lag 2025 die Zahl der beauftragten Zwangsräumungen, die sich auf rund 41.200 Fälle belief.

Daten darüber, wer von Zwangsräumungen betroffen ist und wie viele Menschen in der Folge in die Wohnungslosigkeit rutschten, liegen der Bundesregierung nach eigenen Angaben nicht vor. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Mirow, Sprecherin für soziales Wohnen, bezeichnete die Antworten der Bundesregierung als „wohnungspolitische Bankrotterklärung“. Der „Rheinischen Post“ sagte sie: „Wir brauchen einen Schutzschirm für Mieterinnen und Mieter: einen sofortigen Stopp von Zwangsräumungen in die Obdachlosigkeit und als akute Notmaßnahme ein gesetzliches Wintermoratorium.“ Wohnen sei ein Menschenrecht, betonte die Linken-Politikerin. „Zum Recht auf Wohnen gehört auch der Schutz vor Zwangsräumungen.“