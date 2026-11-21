Eine schillernde Unterwasserwelt hält Einzug in die Augsburger Puppenkiste: Zur Eröffnung der neuen Sonderschau „Glitzernde Unterwasserwelten“ präsentierte Regisseur, Drehbuchautor und Puppenbauer Florian Moch seinen „Regenbogenfisch“. Unser Fotograf Wolfgang Czech war vor Ort.

Der beliebte Kinderbuchklassiker von Marcus Pfister wurde in Zusammenarbeit mit der Augsburger Puppenkiste als aufwendig gestalteter Marionettenfilm für die große Leinwand umgesetzt. Namhafte Schauspieler und Synchronsprecher wie Jannik Schümann, Luna Wedler, Bjarne Mädel, Oliver Kalkofe und Hella von Sinnen verleihen den Meeresbewohnern ihre Stimmen.

Ein besonderer Rekord gelang den Puppenbauern mit „Wal-Traut“: Der 2,75 Meter lange Wal ist die größte Marionette, die jemals für die Augsburger Puppenkiste gebaut wurde. Gleich drei Puppenspieler sind nötig, um die imposante Figur zum Leben zu erwecken.

Der warmherzige Kinofilm über Freundschaft, Mut und Zusammenhalt ist seit dem 19. November 2026 in den Kinos zu sehen. Die begleitende Sonderschau im Augsburger Puppentheatermuseum zeigt seit dem 20. November Originalmarionetten, Kulissen und Einblicke hinter die Dreharbeiten.

Unser Fotograf Wolfgang Czech hat die Eröffnung der Ausstellung mit seiner Kamera begleitet.