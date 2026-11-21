In Augsburg sind am Freitagabend (20. November 2026) erneut zahlreiche Menschen unter dem Motto „Gen Z regelt“ auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 450 Personen an der zweiten Demonstration der Bewegung in der Fuggerstadt. Auch Staatsminister Knoll suchte vor Ort das Gespräch mit den Demonstrierenden.

Die Kundgebung begann um 18 Uhr am Ulrichsplatz. Im Mittelpunkt standen Forderungen nach besseren Bildungschancen, bezahlbaren Lebenshaltungskosten und einem stärkeren Klimaschutz. Zudem richtete sich der Protest gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht und verpflichtende Musterungen.

Staatsminister sucht Gespräch mit Demonstrierenden

Auch Staatsminister Manuel Knoll war bei der Demonstration anwesend. Er wollte sich persönlich ein Bild von den Anliegen der überwiegend jungen Teilnehmer machen und suchte das direkte Gespräch mit den Demonstrierenden. Bereits am 31. Oktober hatte die Initiative „Gen Z regelt“ zu einer ersten Demonstration in Augsburg aufgerufen. Damals waren nach Medienberichten rund 800 Menschen auf die Straße gegangen. Mit der erneuten Kundgebung setzte die Bewegung ihre bundesweiten Protestaktionen fort. Die Initiative versteht sich als überparteiliche Bewegung, die insbesondere den Sorgen und Forderungen der jüngeren Generation mehr Gehör verschaffen möchte.