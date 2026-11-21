Jamal Musialas weitere Zukunft beim FC Bayern hängt nach Einschätzung von Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge auch von seiner sportlichen Entwicklung ab. Sollte der Offensivspieler nicht zu seiner früheren Topform zurückfinden, müssten nach Rummnigges Worten auch die finanziellen Rahmenbedingungen geprüft werden.

Rummenigge hält Rückkehr zur Topform für schwierig

„Das ist durchaus möglich und ist nicht ausgeschlossen“, sagte Rummenigge im Interview mit RTL/Sky Sport auf die Frage, ob Musiala sein früheres Leistungsniveau wieder erreichen könne. Nach allem, was bekannt sei, werde es jedoch schwierig, wieder das Niveau zu erreichen, das Musiala häufig gezeigt habe.

Für den Fall einer ausbleibenden Rückkehr zur Topform schloss Rummenigge Gespräche über die finanziellen Bedingungen nicht aus. Der Verein müsse mit Musialas Familie, dem Spieler und vor allem der Agentur sprechen. „Denn dann sind diese Summen – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar“, sagte der Bayern-Aufsichtsrat.

Verkauf von Musiala ebenfalls ungewiss

Einen Verkauf hält Rummenigge unter diesen Voraussetzungen ebenfalls nicht für eine naheliegende Lösung. Er könne sich nicht vorstellen, dass Musiala den Verein verlassen werde oder ein anderer Klub ihn in dieser Situation kaufen würde.

Bayern habe den Umgang mit dem Spieler „sehr sensibel“ gestaltet und sei daran interessiert, dass er zurückkomme – idealerweise in Bestverfassung. Ein Gespräch mit Musialas Seite habe bislang noch nicht stattgefunden. Die genannten Überlegungen seien zunächst nur Ideen.

Bayern will Entwicklung abwarten

Zunächst wolle der Verein abwarten, wie sich Musiala in den kommenden Wochen entwickle. Danach müssten Vorstand und Aufsichtsrat eine Entscheidung treffen. Rummenigge verteidigte zugleich die öffentlichen Äußerungen von Uli Hoeneß zu dem Thema als „korrekt, seriös, fair und überhaupt nichts Problematisches“.