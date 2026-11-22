Bei einem Gottesdienst in der Schlosskapelle von Bad Grönenbach sind 56 Menschen durch Kohlenmonoxid verletzt worden. 16 Betroffene wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um Leicht- und mittelschwerverletzte. Die meisten Patienten seien zunächst als leicht verletzt eingestuft worden; niemand sei schwer oder lebensgefährlich verletzt. Zuvor war zunächst von vier Schwerverletzten die Rede gewesen. Unter den Betroffenen waren auch zahlreiche Kinder.

Der Rettungsdienst war alarmiert worden, nachdem ein Kind kollabiert war. Einsatzkräfte stellten anschließend bei mehreren Besuchern Beschwerden fest, die auf eine Kohlenmonoxidvergiftung hindeuteten. Ihre Warngeräte schlugen an, woraufhin weitere Rettungs- und Katastrophenschutzeinheiten zur Kapelle des Hohen Schlosses gerufen wurden. Die Kirchenbesucher wurden aus dem Gebäude gebracht und zunächst im örtlichen Feuerwehrhaus medizinisch gesichtet und betreut.

Als mögliche Ursache gilt ein neu angeschafftes Heizgerät. Der 70 Jahre alte Mesner hatte es am Morgen eingeschaltet, um die Kirche zu beheizen. Die automatische Abschaltung bei zu hoher Kohlenmonoxid-Konzentration habe nach bisherigem Kenntnisstand wegen eines technischen Defekts oder eines Bedienungsfehlers nicht funktioniert. Die weiteren Ermittlungen zur Ursache dauern an.