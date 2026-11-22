Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) hat Annahmen widersprochen, in Deutschland werde der Grippe-Impfstoff knapp.

„Ein bundesweiter Engpass von zum Verkauf zugelassenen Influenza-Impfstoffen ist derzeit nicht festzustellen“, sagte ein Sprecher Linnemanns dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. In Abstimmung mit dem Paul-Ehrlich-Institut teile das Gesundheitsministerium mit, dass die Versorgung „derzeit gesichert“ sei.

Mit Stand 8. November seien rund 20,2 Millionen freigegebene Impfstoff-Dosen verfügbar, hieß es aus Linnemanns Haus. „Die Anzahl der geprüften und freigegebenen Dosen überschritt am 18. Oktober 2026 erstmals die Vorjahresmenge und beträgt zum aktuellen Stand rund 1,7 Millionen Dosen mehr als in 2025.“