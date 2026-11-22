Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Nachtrennen in Las Vegas gewonnen. Als Zweiter fuhr Lando Norris (McLaren) über die Ziellinie, dessen Teamkollege Oscar Piastri komplettierte das Podium.

Das Rennen begann mit einem spannenden Duell zwischen Verstappen und George Russell, der im Mercedes von der zweiten Position startete. In der ersten Runde konnte Verstappen die Führung behaupten, während Russell und Hadjar um die Plätze kämpften. Im Verlauf des Rennens wechselten die Positionen an der Spitze mehrfach, wobei insbesondere die McLaren-Piloten immer wieder in den Kampf um die Podiumsplätze eingriffen. Ein Safety-Car in der Mitte des Rennens sorgte für zusätzliche Spannung, da die meisten Fahrer die Gelegenheit nutzten, ihre Boxenstopps zu absolvieren.

In den letzten Runden entwickelte sich ein packendes Duell zwischen Verstappen und Antonelli, der auf den weichen Reifen unterwegs war. Antonelli konnte zeitweise die Führung übernehmen, doch Verstappen konterte immer wieder erfolgreich. Russell, der ebenfalls um den Sieg kämpfte, verbremste sich in der vorletzten Runde und verlor dadurch entscheidend an Boden. Auch Antonelli wurde am Ende auf einmal langsamer und musste Plätze hergeben, sodass er nur Vierter wurde.

Auf den weiteren Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Pierre Gasly (Alpine), Franco Colapinto (Alpine), Lewis Hamilton (Ferrari) und Carlos Sainz (Williams). Russell holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Charles Leclerc (Ferrari) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer, Nico Hülkenberg (Audi), landete auf dem undankbaren elften Platz. Das nächste Rennen findet in einer Woche in Katar statt.