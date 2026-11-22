Die frühere CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer warnt ihre Partei vor einem Rechtsruck. Viele meinten jetzt, die Union müsse sich als reine Mitte-rechts-Partei neu positionieren, aber die Antwort auf die aktuelle Schwäche könne nicht sein, dass die Christdemokratie sich verenge, sagte die Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung dem „Spiegel“. Stattdessen müsse die CDU ihre vielen Wurzeln pflegen, darunter das Christsoziale.

Kramp-Karrenbauer rief die CDU dazu auf, die Lebenswirklichkeit der Menschen in Deutschland stärker in den Blick zu nehmen. Zwar gebe es Wähler, die aus Überzeugung für die AfD stimmten, ein großer Teil aber wähle jetzt die AfD, weil er bei den anderen Parteien den Eindruck habe, sie kümmerten sich nicht mehr um ihn, sagte Kramp-Karrenbauer. „Diese Menschen nehmen den rechtsextremen Kern der AfD in Kauf, weil sie das Gefühl haben, die Partei nimmt ihre Probleme ernst.“

Für die CDU bedeute das, näher ran an den Alltag der Menschen zu gehen und ihnen zuzuhören: Was treibe sie um, was seien ihre Ängste, was stecke dahinter? Kramp-Karrenbauer sagte, wenn die Menschen das Gefühl hätten, da kümmere sich jemand, sei ihnen womöglich egal, ob der sich links, rechts, konservativ oder liberal nenne.

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