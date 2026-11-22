In der Fuggerei beginnt am 26. November das Adventsprogramm. Neben dem Christbaumverkauf stehen eine Weihnachtswerkstatt für Kinder, Adventsführungen und mehrere musikalische Veranstaltungen auf dem Programm.

Christbäume auf dem Markusplätzle

Der Christbaumverkauf auf dem Markusplätzle findet vom 26. bis 29. November, vom 3. bis 6. Dezember, vom 10. bis 13. Dezember sowie vom 17. bis 22. Dezember jeweils von 11 bis 18 Uhr statt. Angeboten werden Nordmanntannen in verschiedenen Größen.

Der Verkauf gehört seit 1998 zur Adventszeit in der Fuggerei. Die Erlöse tragen gemeinsam mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Stiftungswälder zum Erhalt der historischen Sozialsiedlung bei. Als Dankeschön erhalten Käufer eine kostenlose Fuggerei-Jahreskarte für 2027, die für zwei Personen gilt.

Das Restaurant „Die Tafeldecker in der Fuggerei“ bietet winterliche Speisen, Glühwein und weitere Spezialitäten an.

Weihnachtsbäume in Blumenthal selbst schlagen

In den Christbaumkulturen der Fuggerschen Stiftungen in Blumenthal können Besucher ihren Baum selbst aussuchen und schlagen. Das Angebot gibt es am Freitag, 27. November, von 14 bis 16 Uhr sowie am Samstag, 12. Dezember, und am Samstag, 19. Dezember, jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Weihnachtswerkstatt für Kinder

Eine kostenfreie Weihnachtswerkstatt im FuggereiTreff in der Herrengasse richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Sie findet am 5. und 6. Dezember sowie am 12. und 13. Dezember jeweils von 14 bis 16 Uhr statt.

Aus kleinen Baumscheiben und weiteren Bastelmaterialien können die Kinder eigene Weihnachtskunstwerke gestalten. Zum Abschluss erhält jedes Kind ein Pixi-Buch über den Weg vom Setzling zum Weihnachtsbaum.

Adventsführungen durch die Fuggerei

Die öffentlichen Adventsführungen finden am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember 2026 jeweils um 15 Uhr statt. Treffpunkt ist vor der Kirche St. Markus. Dabei geht es um frühere Weihnachtsfeiern in der Fuggerei, überlieferte Bräuche und die Bedeutung der Adventszeit für die Bewohnerinnen und Bewohner. Tickets sind online unter www.fugger.de erhältlich.

Musik und Rorate-Messe

Am 11. Dezember findet um 18 Uhr in der Kirche St. Markus eine Rorate-Messe bei Kerzenlicht mit Adventsmeditation statt. Für die musikalische Gestaltung sorgen Kirchenmusikerin Helga Trager an der Orgel und Sängerin Karina Köhler.

Am 13. Dezember ist der Königsbrunner Seemannschor um 16 Uhr in der Kirche St. Markus zu Gast. Den musikalischen Abschluss bildet am Heiligen Abend, 24. Dezember, um 16:45 Uhr ein Konzert der Ulrichsbläser der Pfarrgemeinde St. Ulrich und Afra am Fuggereibrunnen. Der Eintritt zu den musikalischen Veranstaltungen ist frei.