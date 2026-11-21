Die Anmeldung für die fünfte Auerberg Klassik vom 17. bis 19. September 2027 ist geöffnet. Nennschluss ist am 30. April 2027.

Die Startplätze werden nach dem Nennschluss durch den Veranstalter vergeben. In der Vergangenheit standen rund 340 Anmeldungen 200 Startplätzen gegenüber. Eine frühe und vollständige Nennung garantiert daher keinen Startplatz. Reinrassige Rennfahrzeuge werden gegenüber Alltagsfahrzeugen mit Straßenzulassung bevorzugt.

Neue Klassen für Automobile und Motorräder

Erstmals gibt es bei der Auerberg Klassik einen Autowettbewerb in zwei Klassen. In Klasse 1 starten historische Rennfahrzeuge aus den Baujahren 1946 bis 1987. Klasse 2 ist für Rennfahrzeuge und SuperCars aus den Baujahren 1988 bis heute offen.

Beim Motorradwettbewerb kommt die Klasse 7 hinzu. In dieser Damenklasse können Motorräder ohne Baujahrbegrenzung starten. Die weiteren Klassen sind: Motorräder bis Baujahr 1939 (Klasse 1), Baujahr 1940 bis 1959 (Klasse 2), Baujahr 1960 bis 1979 bis 250 ccm (Klasse 3), Baujahr 1960 bis 1979 bis 500 ccm (Klasse 4), Baujahr 1960 bis 1979 über 500 ccm (Klasse 5) sowie Seitenwagen bis Baujahr 1979 (Klasse 6).

Anmeldung nur online möglich

Die Anmeldung ist ausschließlich über das neue Teilnehmer-Portal möglich. Postalische Einsendungen werden nicht bearbeitet. Nach dem Absenden erhalten Teilnehmer eine Bestätigungs-E-Mail mit einem persönlichen Link zu ihrem Profil. Bis zum Nennschluss können sie dort ihre Angaben bearbeiten und zusätzliche Informationen zu sich oder ihrem Fahrzeug hinterlegen.

Das Nenngeld beträgt 180 Euro für Motorräder, 200 Euro für Seitenwagen und 450 Euro für Automobile. Das Teilnehmerfeld wird nach dem Nennschluss zusammengestellt; eine Rückmeldung soll spätestens im Juni 2027 erfolgen.

Die verbindlichen Teilnahmebedingungen stehen in der Ausschreibung 2027. Hinweise zu Ablauf, Technik, Abnahme und Verhalten auf der Strecke gibt es im Teilnehmerbereich der Veranstaltung.