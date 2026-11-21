Der EHC Königsbrunn hat sich bei den Peißenberg Miners mit 7:3 durchgesetzt. Marco Riedl erzielte drei Treffer und wurde zum besten Königsbrunner Spieler gewählt. Überschattet wurde der Auswärtssieg von der Verletzung David Kaisers.

Die Gäste legten einen Blitzstart hin: In der dritten Minute verwertete Marco Riedl einen Abpraller zur frühen Führung. Nur eine Minute später erhöhte Niklas Länger auf 2:0. Lion Stange baute den Vorsprung in der 17. Minute auf 3:0 aus. Königsbrunn störte früh und ließ Peißenberg im ersten Drittel kaum zu gefährlichen Aktionen kommen.

Königsbrunn zieht im zweiten Drittel davon

Auch im Mittelabschnitt blieb der EHC tonangebend. Peter Brückner traf nach einer Überzahlsituation zum 4:0, ehe Riedl in der 26. Minute auf 5:0 erhöhte. Nach einem Foul an David Kaiser erhielt Peißenbergs Ilia Zheltakov eine Spieldauerstrafe und musste vorzeitig vom Eis. Für Kaiser war die Begegnung verletzungsbedingt beendet. Wann er wieder spielen kann, soll sich in den kommenden Tagen zeigen.

Kilian Steinmann erzielte in der 31. Minute das 6:0, bevor Riedl vier Minuten vor der zweiten Pause seinen dritten Treffer zum 7:0 markierte. Kurz vor dem Seitenwechsel musste zudem ein weiterer Peißenberger Spieler mit einer Spieldauerstrafe vom Eis. Insgesamt verbuchten die Miners 66 Strafminuten, der EHC kam auf 20.

Peißenberg verkürzt im Schlussdrittel

Im letzten Drittel verwaltete Königsbrunn die deutliche Führung. Peißenberg kam jedoch noch zu drei Toren: Dejan Vogl traf in der 49. Minute zum 1:7, Birkner verkürzte zwei Minuten später und Parrish stellte in der 58. Minute den Endstand von 3:7 her. Das erste und das dritte Tor der Gastgeber fielen in Überzahl. Nach dem zweiten Gegentreffer nahm EHC-Trainer Matthias Forster eine Auszeit.

Vor 1053 Zuschauern wurde Riedl zum besten Königsbrunner Spieler gewählt. Forster zeigte sich anschließend zufrieden: „Es war heute ein sehr guter Auftritt meiner Mannschaft. Die Jungs waren von Anfang an bereit und haben verdient vor so einer tollen Kulisse gewonnen. Die Mannschaft hat unermüdlich geackert, am Ende haben wir mit 7:3 bei einer Top-Mannschaft überzeugt. Es macht echt Spaß zu sehen, wie die Jungs arbeiten und sich reinhängen.“