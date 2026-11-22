Das 13. Memminger Notfallsymposium „Notfallgäu“ hat am 20. und 21. November rund 1.000 Fachkräfte aus der präklinischen und klinischen Notfallversorgung zusammengebracht. Die Veranstaltung verzeichnete damit eine Rekordbeteiligung.

Die Teilnehmenden kamen in der Memminger Stadthalle und den benachbarten Veranstaltungssälen zu Fortbildung und fachlichem Austausch zusammen. Geleitet wurde das Symposium von Dr. Rupert Grashey, Chefarzt der Stabsstelle für Notfall- und Katastrophenmedizin am Klinikum Memmingen. Die Gäste reisten aus fünf Ländern an.

Mehr als 50 Vorträge und über 30 Workshops

In zwei parallel verlaufenden Vortragssträngen ging es unter anderem um die Kindernotfallmedizin, die Versorgung bei einem Massenanfall von Verletzten und das Vorgehen an möglichen Tatorten. Lebensrettung, Spurenschutz und Eigensicherung müssten dabei miteinander in Einklang gebracht werden, erklärte Grashey.

Weitere Themen des mehr als 50 Vorträge umfassenden Programms waren die Katastrophenpflege sowie die Möglichkeiten und Grenzen der Luftrettung. Dabei wurden auch die Wetterabhängigkeit von Hubschraubern und die Herausforderungen bei Einsätzen unter schwierigen Bedingungen thematisiert.

Die über 30 Workshops waren vollständig ausgebucht. In Kleingruppen trainierten die Fachkräfte unter anderem die Versorgung unterkühlter Patienten, das Tamponieren tiefer Wunden an Tierpräparaten, geburtshilfliche Notfalltechniken und nicht-invasive Beatmungsmethoden. Zudem wurden verschiedene Gesichtsmasken zur Atemunterstützung vorgestellt.

Training für Einsätze bei Dunkelheit

Ein Schwerpunkt lag auf sogenannten Low-Light-Szenarien, also Einsätzen bei Dunkelheit oder schlechten Lichtverhältnissen. Geübt wurden die sichere Patientenversorgung, die Orientierung ohne ausreichende Beleuchtung und das Auffinden von Material durch Ertasten.

Auch der Eigenschutz spielte eine zentrale Rolle. Die Fachkräfte übten, am Einsatzort versteckte gefährliche Gegenstände wie Waffen oder Sprengstoff zu erkennen. Zudem ging es um Gefahren wie ungesicherte Abgründe, Glasscherben und Stolperfallen.

„Das Notfallgäu bringt jedes Jahr Praxis, Wissenschaft und Erfahrung zusammen. Genau diesen Austausch brauchen wir für eine starke, moderne und menschliche Notfallversorgung“, betonte der CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, in seinem Grußwort.

Das nächste Symposium soll am 19. und 20. November 2027 in Memmingen stattfinden.